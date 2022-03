Serie A 2021/2022, Sassuolo-Spezia: le formazioni ufficiali

18-03-2022 17:52

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Spezia, partita valida per la 30° giornata di Serie A. Il bilancio tra Sassuolo e Spezia in Serie A è in equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio. Nelle tre sfide entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno un gol.

Ecco le scelte di Dionisi e Thiago Motta:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. All. Dionisi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Gyasi, Kovalenko. All. Thiago Motta

