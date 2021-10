Serie A 2021/2022, Sassuolo-Venezia: i convocati di Alessio Dionisi

22-10-2021 19:06

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha appena diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Venezia valida per la nona giornata di Serie A TIM. Sassuolo e Venezia non si sono mai incrociati tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, ma i neroverdi hanno ottenuto ben quattro successi nelle ultime cinque partite casalinghe contro squadre neopromosse inSerie A (1P), tante vittorie quante nelle precedenti 13 (6N, 3P).

Queste le scelte di Dionisi:

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Djuricic, Frattesi, Harroui, Henrique, Lopez, Magnanelli, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Defrel, Raspadori, Scamacca.

