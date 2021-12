Serie A 2021/2022, Spezia-Sassuolo: le formazioni ufficiali

05-12-2021 14:35

Reduce da tre sconfitte consecutive, lo Spezia sfida il Sassuolo al Picco col chiaro obiettivo di tornare a far punti.

Per riuscirci, i bianconeri si affideranno al trio Manaj-Nzola-Gyasi in attacco e a Sala a centrocampo; gli ospiti, dal canto loro, andranno a caccia del risultato pieno puntano davanti sulla vena di Defrel, preferito quest’oggi a Raspadori per affiancare Berardi e Scamacca.

Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Manaj, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Defrel. All. Dionisi

