Serie A 2021-2022, Spezia-Sassuolo: le probabili formazioni

05-12-2021 10:23

Dopo le imprese contro Milan e Napoli , dove sono arrivati quattro punti che hanno in parte sistemato una classifica non esaltante, il Sassuolo cerca continuità e altri tre punti in casa dello Spezia.

Alle 15 al “Picco” si confronteranno una squadra in crisi, come quella di Thiago Motta, che si gioca la panchina dopo aver perso le ultime tre partite, ed una in crescita come quella di Alessio Dionisi, ma non sempre convincente contro le formazioni della seconda metà della classifica.

Aquilotti nella formazione tipo dopo il brutto ko contro l’Inter, nel Sassuolo conferma del 4-3-3 visto contro il Napoli, ma in attacco Defrel dovrebbe rilevare Raspadori.

Spezia-Sassuolo, le probabili formazioni.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Thiago Motta.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Defrel. All.: A. Dionisi.

