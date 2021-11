Serie A 2021/2022, Spezia-Torino: i convocati di Ivan Juric

06-11-2021 10:12

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di La Spezia, confronto della 12° giornata di Serie A in programma oggi alle 15.00. Il Torino è una delle quattro squadre affrontate almeno due volte in Serie A contro cui lo Spezia è imbattuto (insieme a Benevento, al Cagliari e al Parma): un pareggio esterno e una vittoria interna per i liguri lo scorso campionato contro i granata.

Ecco le scelte del tecnico granata:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Praet, Rincon

Attaccanti: Belotti, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming, Zaza

