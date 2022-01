Serie A 2021-2022, Torino-Fiorentina: le probabili formazioni

10-01-2022 09:49

Stasera andrà in scena Torino-Fiorentina, gara valida come 21ª giornata di Serie A.

Nel Torino sono da valutare Pjaca e Pobega: sono out, invece, Ansaldi (positivo al coronavirus), Belotti, Verdi e Ola Aina (impegnato nella Coppa d’Africa). Mister Juric dovrebbe schierare Sanabria in attacco accompagnato da Praet e Brekalo. Tra i pali ci sarà il terzo portiere Luca Gemello.

Nella Fiorentina dovrebbe esserci ancora Terracciano tra i pali, al massimo panchina infatti per Dragowski reduce da un lungo infortunio. In difesa Martinez Quarta è in pole su Igor per affiancare Milenkovic al centro, sulle fasce ci saranno Odriozola e Biraghi. Callejon favorito su Saponara.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore : Juric.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. Allenatore : Italiano.

OMNISPORT