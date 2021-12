Serie A 2021/2022, Torino-Hellas Verona: i convocati di Juric

19-12-2021 14:57

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la partita dell’Olimpico contro l’Hellas Verona di Tudor. Sette delle ultime otto sfide tra Torino e Verona in Serie A sono terminate in parità (una vittoria dell’Hellas nel parziale): dalla stagione 2015/16 ad oggi solo il match tra Fiorentina e Genoa (otto, ma su 13 sfide) ha registrato più pareggi nel massimo campionato.

Ecco le scelte di Juric:

PORTIERI: Gemello, Milinkovic-Savic, Sava

DIFENSORI: Ansaldi, Aina, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon

ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming.

OMNISPORT