Serie A 2021/2022, Torino-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Torino-Hellas Verona, sfida valida per la 18° giornata di Serie A TIM. Tutte le ultime quattro sfide in Serie A in casa del Torino tra queste due squadre sono terminate in pareggio, le ultime due per 1-1; in generale, il club granata ha vinto solo una delle ultime 11 partite interne contro il Verona nel massimo campionato (5-1 nel novembre 2001 con Camolese in panchina).

Ecco le scelte di Ivan Juric e Igor Tudor:

TORINO – Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria.

VERONA – Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

