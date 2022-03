Serie A 2021/2022, Torino-Inter: le probabili formazioni

13-03-2022 10:35

L’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Torino questa sera all’Olimpico per la 29° giornata di Serie A. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide di campionato contro il Torino, segnando 2.6 gol di media. Nelle precedenti cinque gare contro i granata in Serie A, i nerazzurri non avevano ottenuto alcun successo.

Inter si presenterà all’Olimpico Grande Torino con la coppia Dzeko-Lautaro, reduce da quattro gol nelle ultime due partite con Salernitana e Liverpool. Perisic sulla fascia sinistra, Dumfries a destra, e il trio Calhanoglu-Vidal-Barella (al rientro dopo la squalifica coi Reds) in mediana. Difesa titolare on Skriniar-De Vrij e Bastoni.

Il Toro si è ritrovato dal ritorno del Gallo Belotti, anche oggi titolare con Brekalo in avanti. Pobega sulla trequarti, Singo, Lukic, Mandragora e Vojvoda la cerniera di centrocampo.

Torino-Inter, le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega; Brekalo, Belotti. All.: Juric.

NTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

