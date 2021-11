Serie A 2021-2022, Torino-Udinese: le probabili formazioni

22-11-2021 08:56

Torino – Udinese chiude la tredicesima giornata di campionato di serie A. Stati d’animo differenti per le due formazioni: il Torino arriva da una sconfitta contro lo Spezia. Per i Granata è stata una partita davvero difficile e sfortunata. Hanno cercato in tutti i modi la via del gol, ma la formazione di Thiago Motta è riuscita in ogni modo a bloccare le azioni del Toro.

L’Udinese invece, arriva da una vittoria rocambolesca. 3-2 sul Sassuolo e 3 punti importantissimi. La squadra di Gotti alla fine di un match molto combattuto ha meritato di vincere e si presenta a Torino con l’intenzione di fare punti.

Nel Torino è recuperato Brekalo, può essere rilanciato sulla trequarti dall’inizio al fianco di Linetty per innescare la punta Belotti. Non ancora pronti per tornare tra i convocati invece Mandragora e Ansaldi che proseguono il lavoro personalizzato. Convocati gli acciaccati Sanabria e Praet, ma destinati alla panchina.

Sorride mister Gotti dopo i ritorni in gruppo di Samir, Arslan e Pussetto; i primi due si candidano per partire titolari a Torino mentre l’attaccante argentino si accomoderà in panchina lasciando spazio a Beto sostenuto da Molina (insidiato però da Soppy), Pereyra e Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri; Udogie, Becao, Nuytinck, Samir; Arslan, Walace; Pereyra, Molina, Deulofeu; Beto. All. Gotti

