Serie A 2021-2022, Udinese-Atalanta: le probabili formazioni

09-01-2022 09:56

Dopo i due rinvii forzati contro Salernitana e Fiorentina, l’Udinese torna in campo per la seconda di ritorno.

Alla “Dacia Arena” arriva l’Atalanta, a propria volta al debutto nel nuovo anno dopo non aver potuto giocare contro il Torino e a caccia di riscatto dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime due partite pre natalizie contro Roma e Genoa.

Udinese in piena emergenza, con 15 positività al Coronavirus , 12 dei quali riguardanti calciatori: ma si gioca perché Cioffi ha a disposizione almeno 13 giocatori, 12 dei quali di movimento.

In porta debutto stagionale per Padelli , in panchina andranno solo cinque elementi, di cui quattro Primavera.

Sta meglio l’Atalanta: il grande ex Musso, negativizzatosi in extremis, sarà regolarmente tra i pali. A proposito di ex Udinese, fuori Zapata, al suo posto Muriel .

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni.

Udinese (3-4-2-1) : Padelli; Becao, Nuytinck, De Maio; Molina, Arslan, Walace, Perez; Pussetto, Deulofeu; Success. All.: G. Cioffi.

Atalanta (3-4-2-1) : Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All.: G. Gasperini.

