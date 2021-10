Serie A 2021-2022, Venezia-Fiorentina: le probabili formazioni

17-10-2021 13:33

L’ottava giornata di Serie A si chiude con il testacoda tra Venezia e Fiorentina, posticipo del lunedì sera.

Di fronte i lagunari, penultimi con cinque punti, e i gigliati, che occupano il sesto posto a quota dodici, ma hanno perso due delle ultime tre partite giocate, contro Inter e Napoli.

La squadra di Italiano si è rivelata finora implacabile con le medio-piccole, avendo perso l’unica altra partita al debutto contro la Roma, e vuole mantenere il proprio ruolino per non perdere contatto con l’alta classifica. Il Venezia insegue però ancora il primo successo in casa, avendo finora vinto solo sul campo dell’Empoli.

Zanetti lancia subito da titolare in porta Sergio Romero, appena tesserato da svincolato. Nella Fiorentina ancora out Castrovilli e regolarmente in campo Vlahovic dopo il no definitivo al rinnovo del contratto.

Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Okereke, Henry, Johnsen. All.: P. Zanetti.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: V. Italiano.

