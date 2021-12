Serie A 2021/2022, Venezia-Lazio: i convocati di Paolo Zanetti

21-12-2021 19:36

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio valida per la 19° giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. Il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (3V, 2N) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata.

Le scelte di Paolo Zanetti:

Portieri: Filippo Nero, Niki Mäenpää, Sergio Romero

Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Ridgeciano Haps, Michael Svoboda

Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen Črnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca

Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Arnór Sigurðsson

