Serie A 2021/2022, Venezia-Napoli: i convocati di Luciano Spalletti

05-02-2022 17:12

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta partenopea nella laguna di Venezia contro la banda di Paolo Zanetti. Il Napoli rè imasto imbattuto in tutte le ultime sette gare di Serie A contro il Venezia (4V, 3N); sei di queste sfide sono state per giocate tra il 1946 e il 1967 – l’ultimo successo dei veneti nella competizione contro i campani risale al 1942.

Ecco le scelte di Spalletti:

Portieri: Meret, Ospina, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani

Centrocampisti: Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

