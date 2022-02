Serie A 2021/2022, Venezia-Napoli: i convocati di Paolo Zanetti

05-02-2022 19:10

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha diramato la lista dei convocati per la difficile partita casalinga contro il Napoli di Spalletti. Il Venezia non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime nove gare di campionato (3N, 6P) – in questo parziale i veneti hanno subito una media di 2.3 gol a partita, mentre nelle prime 13 partite di questa Serie A questa era di 1.5 (4V, 3N, 6P).

Ecco i convocati di Zanetti:

Portieri: Luca Lezzerini, Sergio Romero.

Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Michael Svoboda.

Centrocampisti: Gianluca Busio, Michaël Cuisance, Domen Črnigoj, Antonio Luca Fiordilino, Dor Peretz, Tanner Tessmann.

Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, Arnór Sigurðsson.

OMNISPORT