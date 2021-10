Serie A 2021-2022, Verona-Juventus: le probabili formazioni

30-10-2021 10:50

Sarà la bestia nera Hellas Verona, nell’anticipo delle ore 18 del sabato, a testare la voglia di riscatto della Juventus , che nel turno infrasetimanale ha visto interrompersi contro il Sassuolo la lunga serie positiva in campionato, riallontanandosi dai primi posti della classifica.

I gialloblù del grande ex Igor Tudor, giocatore bianconero tra il 1998 e il 2005 e vice di Andrea Pirlo nella scorsa stagione, non hanno mai perso nelle ultime tre gare contro la Juventus e hanno cambiato passo dopo l’arrivo del tecnico croato, subentrato a Eusebio Di Francesco dopo la terza giornata e capace di raggranellare 12 punti in nove giornate con ben 19 gol realizzati.

Hellas privo di Ilic, mentre Allegri non avrà Chiesa, De Sciglio e Kean. A centrocampo c’è Arthur , davanti Kaio Jorge potrebbe scalzare Morata.

Verona-Juventus, le probabili formazioni.

Verona (3-4-1-2) : Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

Juventus (4-4-2) : Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Morata, Dybala. All.: M. Allegri.

OMNISPORT