Serie A 2021-2022, Verona-Lazio: le probabili formazioni

23-10-2021 12:00

Verona e Lazio si affrontano al “Bentegodi” per la nona giornata di Serie A, con inizio alle ore 15.

Obiettivo fare punti per i rispettivi obiettivi, allontanarsi dalla bassa classifica per la squadra di Tudor, restare a contatto con la zona Champions per i biancocelesti, reduci dalle fatiche di Europa League contro il Marsiglia.

L’Hellas punta anche a registrare la fase difensiva, dopo che la nuova gestione tecnica i gol incassati sono stati ben 10 in cinque partite, pur con ben 14 reti realizzate.

Nel Verona dubbio Kalinic-Simeone in attacco, nella Lazio fuori mezza difesa per squalifica dopo il concitato finale contro l’Inter e possibile nuova panchina in vista per Luis Alberto.

Verona-Lazio, le probabili formazioni.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: M. Sarri.



