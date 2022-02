Serie A 2021-2022: Verona-Venezia, le probabili formazioni

27-02-2022 10:44

Il sentitissimo derby veneto tra Verona e Venezia, valido per la 27esima giornata della Serie A 2021-2022, è in programma alle 15 allo stadio “Marcantonio Bentegodi”. Il tecnico gialloblù Igor Tudor alle prese con qualche grattacapo difensivo di troppo: esordio dal 1′ del greco-sudafricano ex Bayer Leverkusen Panagiotis Retsos e impiego da titolare di Sutalo. Nel Venezia, che nella partita di andata, al “Penzo”, subì un’incredibile rimonta da 3-0 a 3-4, spazio là davanti a Okereke, che rientra nel tridente insieme ad Aramu e Henry.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All.: Zanetti.

OMNISPORT