Serie A 2021-22, Inter-Spezia: formazioni ufficiali

01-12-2021 17:45

Problemi in difesa per l’Inter. De Vrij è ancora assente e Bastoni non sarà disponibile per una gastroenterite. Inzaghi ha dovuto così ridisegnare la difesa, a riposo Barella.

Inter-Spezia, le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa.

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 15 Hristov, 14 Kiwior; 7 Sala, 8 Kovalenko, 13 Reca; 29 Salcedo, 9 Manaj, 11 Gyasi.

