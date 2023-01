Serie A 2022-2023, Atalanta-Salernitana: le probabili formazioni

15-01-2023 08:38

Ore 18: in campo Atalanta e Salernitana. Una partita che si preannuncia spettacolare. Gasperini verso la conferma di Hojlund in attacco, attenzione alla possibilità che lo affianchi dall’inizio Zapata per spingere subito sull’acceleratore e provare a colpire subito gli ospiti. Dall’altra parte, Nicola recupera Coulibaly e rilancia Gyomber. Potrebbe agire da fantasista Vilhena per un 3-4-1-2 speculare a quello dell’avversario.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson, Lookman; Hojlund. All.: Gasperini.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Coulibaly Bradaric; Vilhena; Dia, Bonazzoli. All.: Nicola.