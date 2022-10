Serie A 2022-2023: Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni

15-10-2022 11:42

Dopo il 2-2 subito in rimonta a Udine, l’Atalanta vuole subito ritrovare la vittoria per confermarsi nelle primissime posizioni di graduatoria, sperando in un passo falso del Napoli per balzare nuovamente in vetta. Questa sera al “Gewiss Stadium”, con fischio d’inizio alle 20,45, arriva il Sassuolo di Alessio Dionisi proveniente dalla sconfitta interna, al “Mapei” Stadium contro l’Inter.

Gasperini conferma, là davanti, la coppia Lookman-Muriel. Sponda neroverde, Frattesi e Thorstvedt ok dopo gli affaticamenti: a centrocampo dovrebbero essere regolarmente presenti. Ecco ora, qui di seguito, le probabili formazioni della partita che sarà diretta dal fischietto della sezione di Genova Matteo Marcenaro:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Mæhle; Pasalic; Lookman, Muriel. All.: Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All.: Dionisi.