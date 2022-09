Serie A 2022/2023, Atalanta-Torino. i convocati di Juric

01-09-2022 17:22

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Atalanta, in programma questa sera al Gewiss Stadium e valida per la quarta giornata di Serie A.

Queste le scelte del tecnico granata, che punta a fare decisamente meglio rispetto alla scorsa stagione nonostante un mercato difficile:

Portieri: Gemello, Fiorenza, Milinkovic-Savic.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Lazaro, Djidji, Vojvoda.

Centrocampisti: Lukic, Ilkhan, Adopo, Ricci, Aina, Radonjic, Linetty, Vlasic.

Attaccanti: Sanabria, Pellegri, Seck, Garbett.