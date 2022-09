Serie A 2022-2023, Atalanta-Torino: le probabili formazioni

01-09-2022 08:12

La quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con gli ultimi due posticipi. Uno di questi si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Torino, due squadre in salute che non hanno ancora perso e che si trovano entrambe a quota 7 punti in classifica.

Gasperini dà fiducia ad Hateboer anche se sembra sul piede di partenza. Davanti Zapata supportato dal duo Muriel Pasalic. In mezzo al campo il match winner del Bentegodi Koopmeiners è inamovibile così come De Roon.

Fuori dai giochi l’ex della partita, ovvero Miranchuk. Probabile quindi che alle spalle di Sanabria dovrebbero giocare Vlasic e probabilmente Lukic e non Radonjic che non è al meglio.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Vlasic, Lukic; Sanabria. All. Juric