Serie A 2022-2023, Bologna-Atalanta: le probabili formazioni

07-01-2023 11:20

Problemi in attacco sia per Bologna sia per Atalanta, in campo lunedì alle 20:45. Se Thiago Motta dovrà rinunciare per due settimane ad Anrautovic (al suo posto giocherà Sansone), Gasperini perde di nuovo per infortunio Zapata e dovrebbe inserire dal primo minuto Hojlund, in gol contro lo Spezia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Sansone. All.: Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. All.: Gasperini.