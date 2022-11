Serie A 2022/2023, Bologna-Sassuolo: le formazioni ufficiali

12-11-2022 20:08

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo, derby emiliano del Dall’Ara valido per la 15° giornata della Serie A 2022/2023.

Il Bologna va in gol da 13 sfide consecutive contro il Sassuolo in Serie A: l’ultima occasione in cui non ha trovato il gol risale infatti al 29 agosto 2015, un 1-0 neroverde firmato da Antonio Floro Flores.

Queste le scelte dei due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Soriano; Arnautovic. All. Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Traoré, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.