Serie A 2022-2023, Cremonese-Udinese: le probabili formazioni

Divise in classifica da ben 17 punti, Cremonese e Udinese approcciano la partita valida per la 12ª giornata e in programma alle ore 15 allo “Zini” con la stessa voglia di rivincita, figlia di un comune momento difficile pur inserito in un inizio di campionato molto differente.

I grigiorossi, ultimi con appena 4 punti, sono rimasti gli unici ancora senza vittorie in campionato dopo aver perso lo scontro diretto contro la Sampdoria: in caso di mancato successo potrebbe iniziare a scricchiolare la panchina di Massimiliano Alvini, che per l’occasione potrebbe tornare al 4-2-3-1 visto nelle prime partite della stagione.

L’Udinese è invece caduta in casa contro il Torino dopo un’imbattibilità di 10 partite, iniziata dopo il ko alla prima di campionato contro il Milan e non vince da quattro gare, Coppa Italia compresa: per Sottil ballottaggio Beto-Success per fare coppia con Deulofeu.

Cremonese-Udinese, le probabili formazioni.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meitè, Ascacibar; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. All.: M. Alvini.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All.: A. Sottil.