Serie A 2022-2023, Empoli-Atalanta: le probabili formazioni

30-10-2022 08:44

Sarà un lunch match tra squadre deluse quello della 12ª giornata di Serie A. Al Castellani saranno infatti di fronte l’Empoli, che perdendo nettamente in casa della Juventus ha interrotto la mini-serie utile di due partite (con quattro punti conquistati) e l’Atalanta, reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa contro la Lazio.

L’intento comune è quindi quello di tornare a fare punti per avvicinare i rispettivi obiettivi stagionali, la salvezza e un posto in Europa .

In casa Empoli Zanetti valuta il passaggio all’albero di Natale, con Bajrami al posto di Satriano e in linea con Baldanzi alle spalle di Destro, mentre in casa Atalanta sono sempre tanti gli indisponibili: out anche De Roon, il cui posto verrà preso da Scalvini avanzato a centrocampo, mentre la squalifica di Muriel riduce le scelte in attacco dove dal primo minuto agirà la coppia Lookman-Zapata.

Empoli-Atalanta, le probabili formazioni.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. All.: P. Zanetti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Zapata. All: G. Gasperini.