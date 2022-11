Serie A 2022/2023, Empoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali

05-11-2022 14:37

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Sassuolo, sfida valida per la 13° giornata di Serie A Tim.

Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato una sfida di Serie A: in 10 precedenti tra le due formazioni, i neroverdi sono in leggero vantaggio con sei successi contro i quattro dei toscani.

Queste le scelte dei due allenatori:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Traorè.