Serie A 2022-2023, Fiorentina-Bologna: le probabili formazioni

I viola con il dubbio davanti tra Cabral e Kouame, il secondo è favorito per una maglia da titolare; gli ospiti ancora con Zirkzee, ma si spera fino all'ultimo nel recupero di Arnautovic

05-02-2023 08:28

Derby dell’Appennino oggi alle 18 tra Fiorentina e Bologna. I viola hanno un dubbio in attacco: Kouame è favorito per una maglia da titolare su Cabral. I felsinei valutano fino all’ultimo se c’è la possibilità di rivedere Arnautovic, ma al momento Zirkzee si mantiene favorito per una maglia dal primo minuto. Il Bologna deve rinunciare poi a Medel, Bonifazi, De Silvestri e Sansone.

Vediamo le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Kouame. All.: Italiano.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten; Orsolini, Moro, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All.: Thiago Motta.