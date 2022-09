Serie A 2022/2023, Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali

03-09-2022 14:05

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, partita del Franchi che si gioca alle 15.00 e valida per la 5° giornata di Serie A. Allegri decide di risparmiare Vlahovic in vista dell’esordio in Champions contro il PSG: spazio a Milik, con Kostic e Di Maria, a sorpresa schierato titolare. Esordio assoluto per Paredes.

Ecco le scelte di Italiano e Allegri:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri