Serie A 2022-2023, Inter-Cremonese: le probabili formazioni

30-08-2022 08:12

Dopo la sconfitta contro la Lazio, per i nerazzurri immediata possibilità di riscatto contro la Cremonese nel primo turno infrasettimanale del campionato. Avranno però contro un avversario ancora alla ricerca dei suoi primi punti stagionali.

Tra le fila dei nerazzurri, Dzeko dovrebbe sostituire Lukaku nel tandem d’attacco. Possibilità di esordio per Onana, ma al momento Handanovic resta in leggero vantaggio. Gosens ritorna titolare a sinistra. Per il resto, Inzaghi non sembra propenso a un turnover massiccio.

Alvini intenzionato a confermare ancora una volta la coppia offensiva Okereke-Dessers. Alle loro spalle non ci sarà il trequartista Zanimacchia, ma una linea a 3 con Escalante tra Pickel e Ascacibar

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Cremonese (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghighlione, Pickel, Escalante, Ascacibar, Valeri; Okereke, Dessers. All. Alvini