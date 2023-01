Serie A 2022-2023, Inter-Empoli: le probabili formazioni

23-01-2023 08:22

Sfruttare l’effetto San Siro e le vertigini da 3-0 in Supercoppa per proseguire la rincorsa al secondo posto e non perdere terreno dal Napoli. Sono questi gli input dell’Inter che, stasera alle 20:45, riceve la visita dell’Empoli, squadra da prendere con le molle ma che dovrà rinunciare allo squalificato Marin. Manca anche Grassi, quindi Zanetti ha un problema regista. Inzaghi, invece, è pronto a lanciare Lukaku mentre manca ancora Brozovic.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.: Zanetti.