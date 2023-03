Serie A 2022-2023, Inter-Juventus: le probabili formazioni

Assenti Bastoni e Skriniar tra i nerazzurri, Allegri alle prese con le carenze in attacco visto che è disponibile solo Vlahovic

19-03-2023 09:51

Derby d’Italia stasera alle 20:45 a San Siro tra Inter e Juventus. I nerazzurri vogliono vendicare la sconfitta dell’andata, ma sono in emergenza in difesa per le assenze di Skriniar e Bastoni. Davanti Lukaku favorito su Dzeko per affiancare Lautaro Martinez. In casa bianconera, problemi in attacco con le assenze di Kean e Milik e Vlahovic unico presente. Possibile la conferma di Gatti in difesa dopo la prova autoritaria a Friburgo. Torna Di Maria dal primo minuto.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu; Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri.