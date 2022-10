Serie A 2022-2023, Inter-Roma: le formazioni ufficiali

01-10-2022 17:17

Tutto pronto a San Siro per il big match dell’ottava giornata di Serie A fra Inter e Roma. Con Brozovic squalificato, Inzaghi schiera Asllani dal primo minuto. Confermato Acerbi dietro, davanti Lautaro con Dzeko. Mourinho, che non sarà in panchina, sceglie invece Dybala titolare supportato da Zaniolo e Pellegrini. In panchina Abraham.

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Dybala. All: Mourinho squalificato (in panchina Foti).