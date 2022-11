Serie A 2022-2023, Juventus-Inter: le probabili formazioni

06-11-2022 11:43

Subito dopo il derby capitolino tra Roma e Lazio, andrà in scena – all’Allianz Stadium di Torino alle 20,45 – il “Derby d’Italia” tra Juventus e Inter, in una tredicesima giornata di Serie A semplicemente memorabile. In considerazione del passo spedito di Napoli e Milan, per bianconeri e nerazzurri si tratta di ultima spiaggia per rimanere agganciati al treno della vetta della classifica. Per Allegri, Di Maria e Bremer recuperati, mentre Dusan Vlahovc è ancora in dubbio per via della pubalgia. Simone Inzaghi, invece, deve fare i conti, in difesa, con Alessandro Bastoni influenzato. E Romelu Lukaku? Rientrerà a disposizione dei nerazzurri solo dopo la pausa dedicata ai Mondiali in Qatar. Ecco, allora, le possibili scelte dei due tecnici.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All.: Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: S. Inzaghi.