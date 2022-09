Serie A 2022-2023: Lazio-Napoli, le probabili formazioni

03-09-2022 09:10

Reduci da due pareggi pieni di rimpianti contro Sampdoria e Lecce, Lazio e Napoli chiedono già qualche certezza in più su quali saranno i rispettivi ruoli nella stagione nel terzo anticipo della quinta giornata, in programma per le 20.45 all’Olimpico.

Il grande ex Sarri vuole ripartire dalla prova offerta contro l’Inter e rinvia ancora una volta il turnover, mandando in campo 9/11 della formazione di Genova: torna in panchina per Luis Alberto, turno di riposo per Felipe Anderson.

Spalletti, dal canto proprio, dopo il massiccio turnover visto contro il Lecce torna all’antico, escludendo dalla formazione titolare tutti i nuovi acquisti a parte Kim Min-Jae. Possibile nuova esclusione quindi anche per Kvaratskhelia, con Politano pronto a rilevarlo.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All.: L. Spalletti.