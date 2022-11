Serie A 2022/2023, Lecce-Atalanta: le formazioni ufficiali

09-11-2022 17:57

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta, sfida valida per la 14° giornata di Serie A 2022/2023.

Lecce-Atalanta del primo marzo 2020 è la partita di Serie A in cui i salentini hanno subito più gol: 7-2 per i bergamaschi il punteggio esatto. In generale il bilancio tra queste due squadre vede sei vittorie giallorosse, 10 nerazzurre e otto pareggi.

Queste le scelte dei due allenatori:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggieri; Zortea, de Roon, Pasalic, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Zapata.