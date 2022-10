Serie A 2022-2023, Lecce-Fiorentina: le formazioni ufficiali

17-10-2022 20:07

Il Lecce va all’assalto della Fiorentina e del suo momento anonimo in campionato col tridente Strefezza–Ceesay-Banda: centrare il primo successo al Giardiniero varrebbe il sorpasso sui Viola, che hanno segnato una rete in meno dei salentini e che sono reduci da tre capitomboli consecutivi fuori casa: perciò Italiano punta tutto su Jovic, apparso in crescita in Conference League.

Lecce (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano