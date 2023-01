Serie A 2022-2023, Lecce-Salernitana: le probabili formazioni

27-01-2023 08:27

La seconda partita del venerdì di Serie A si gioca a Via del Mare, alle 20:45, tra Lecce e Salernitana. Baroni recupera un giocatore importante come Umtiti in difesa mentre Gonzalez è favorito su Maleh per una maglia da titolare. Esordio, nella Salernitana, per Ekong, convocato anche immediatamente il centrocampista Crnigoj. Piatek favorito per partire dall’inizio rispetto a Bonazzoli. Previsti mille tifosi granata a Lecce.

Ecco le probabili formazioni della sfida:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All.: Baroni.

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Daniliuc, Ekong, Pirola, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Piatek, Dia. All.: Nicola.