Serie A 2022-2023, Milan-Torino: le probabili formazioni

Tutto pronto a San Siro per il primo anticipo della 22^ giornata di campionato fra le formazioni di Pioli e Juric.

10-02-2023 09:57

La 22^ giornata del campionato di Serie A inizia già venerdì sera con la sfida di San Siro delle fra Milan e Torino. Per Pioli sembra proprio arrivato il momento di riproporre Leao titolare nel tridente d’attacco con Diaz e Giroud. Dietro ancora difesa a tre con Thiaw dal primo minuto. Fuori Tomori e Bennacer, riposo per Calabria. Juric non ha a disposizione Ricci, chance per Adobo. Vlasic prono ad abbassarsi a centrocampo, con Miranchuk e Karamoh sulla trequarti alle spalle di Sanabria.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Giroud, Leao. All: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Vlasic, Adopo, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All: Juric.