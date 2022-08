Serie A 2022-2023, Milan-Udinese: le probabili formazioni

13-08-2022 08:49

Undici anni dopo il Milan ritrova l'”onore” di aprire la nuova Serie A da campione d’Italia in carica. Dodici mesi dopo Inter-Genoa, ouverture del campionato 2021-’22, il primo calcio d’inizio della nuova Serie A verrà battuto ancora a San Siro, ma il tricolore è sul petto delle maglie rossonere.

Ottantatrè giorni dopo la festa-scudetto di Reggio Emilia la squadra di Stefano Pioli riabbraccia i propri tifosi ospitando l’Udinese alle 18.30, in uno stadio che si annuncia esaurito.

In campo andranno due formazioni sostanzialmente immutate rispetto alla scorsa stagione: né il tecnico rossonero, né Andrea Sottil, uno dei due tecnici debuttanti della Serie A (insieme al cremonese Massimiliano Alvini), nonché compagno di Pioli nella Fiorentina ’94-95, sembrano infatti intenzionati a mandare in campo nuovi acquisti dal primo minuto.

Nel Milan out Tonali, oltre a Ibrahimovic, e solo panchina in avvio per De Ketelaere, così come per l’acciaccato Giroud: al centro dell’attacco c’è Rebic.

In casa Udinese Perez preferito a Bijol al centro della difesa e Soppy raccoglie l’eredità di Molina. In attacco l’ex Deulofeu con Success: Beto, convalescente dopo l’operazione alla spalla, parte dalla panchina.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All.: S. Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All.: A. Sottil.