Serie A 2022/2023, Monza-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

06-11-2022 14:30

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Monza-Hellas Verona, sfida valida per la 13° giornata della Serie A Tim.

Monza e Verona si sono affrontate 42 volte in Serie B, anche se la più recente risale alla stagione 1998/99 (vittoria 1-0 per il Verona in casa il 23 maggio 1999) – 18 i successi lombardi, contro i 10 veneti, con 14 pareggi a completare il quadro nel campionato cadetto.

Queste le scelte dei due allenatori:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Birindelli, Carboni, Machin, Barberis, Ranocchia, Colpani, Bondo, D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Petagna.

Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Gunter; Depaoli, Hongla, Veloso, Lazovic; Tameze, Kallon; Henry.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Cabal, Terracciano, Praszelik, Sulemana, Verdi, Lasagna, Djuric.

Allenatore: Salvatore Bocchetti