Serie A 2022-2023, Monza-Inter: le probabili formazioni

07-01-2023 09:30

Quasi derby a Monza stasera alle 20:45 contro l‘Inter. I brianzoli sperano in un altro scalpo eccellente dopo quello della Juventus. Palladino non recupera Rovella e in attacco c’è il dubbio Petagna. Nell’Inter Dzeko lascia il posto a Lautaro, così come De Vrij parte titolare al posto di Acerbi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All.: Palladino.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi.