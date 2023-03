Serie A 2022-2023, Napoli-Atalanta: le formazioni ufficiali

Olivera sostiuisce lo squalificato Mario Rui, Politano l'infortunato Lozano tra i partenopei, Gasperini rilancia Zapata accanto a Hojlund.

11-03-2023 17:27

Tutto pronto al San Paolo per il secondo incontro odierno della massima serie, si sfideranno il Napoli, reduce dal kappaò contro la Lazio proprio tra le mura amiche, e l’Atalanta, che non vince da tre partite (nelle quali ha conquistato un solo punticino).

Luciano Spalletti pensa a tenere dritto il timone verso il tricolore e non fa turn-over, nonostante l’impegno europeo che vedrà calare a Fuorigrotta l’Eintracht Francoforte: ci saranno i titolarissimi, eccezion fatta per Mario Rui squalificato (gioca Olivera) e Lozano infortunato (gioca Politano); nelle Dea torna in attacco Duvan Zapata, sarà la sponda ideale per le ripartenze mortifere di Rasmus Hojlund.

Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Si comincia alle 18,00: fischia il Sig.Colombo di Como.