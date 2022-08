Serie A 2022-2023, Roma-Cremonese: le probabili formazioni

22-08-2022 09:49

Olimpico sold out per la prima casalinga in campionato per la Roma che cerca la seconda vittoria consecutiva contro la neopromossa Cremonese.

Scosso dall’infortunio a Wijnaldum, Mourinho si affida al 3-4-2-1 con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. I grigiorossi cercano l’impresa con il duo offensivo composto da Dessers e Okerere. Fischio d’inizio alle ore 18:30.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini.