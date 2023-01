Serie A 2022-2023, Roma-Fiorentina: le probabili formazioni

15-01-2023 08:47

Posticipo serale della domenica è quello tra Roma e Fiorentina, alle 20:45. José Mourinho continuerà nel corto muso fatto vedere anche in Coppa Italia? Italiano inventerà qualcosa per portare a casa punti importanti? I giallorossi hanno un’assenza pesante in difesa, dove è squalificato Ibanez: al suo posto dentro Kumbulla. I viola, invece, in avanti possono permettersi il lusso di scegliere il terzo dei tre dietro Kouame, Jovic o Saponara. Cabral dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per un mese.

Vediamo le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Saponara; Kouame. All.: Italiano.