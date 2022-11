Serie A 2022/2023, Salernitana-Cremonese: le formazioni ufficiali

05-11-2022 14:26

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Salernitana-Cremonese, sfida dell’Arechi valida per la 13° giornata di Serie A Tim.

Salernitana e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A: gli ultimi confronti in campionato risalgono alla Serie B 2020/21, entrambi vinti dai campani (2-1 all’andata, 1-0 al ritorno).

Queste le scelte dei due allenatori:

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Lovato, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meitè, Buonaiuto, Quagliata; Tsadjout, Okereke