Serie A 2022-2023, Salernitana-Lecce: le probabili formazioni

16-09-2022 08:11

Si apre all’Arechi di Salerno la settima giornata di campionato di serie A. Alle ore 20.45 scenderanno in campo Salernitana e Lecce in un match importante, prima di tutto in chiave salvezza. Campani lanciati da un inizio di stagione molto positivo, salentini inve e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Nella Salernitana non c’è Fazio, squalificato dopo il rosso contro la Juventus, il sostituto dovrebbe essere Gyomber. Davanti spazio al duo Dia-Bonazzoli.

Baroni ha un paio di dubbi. In difesa Pezzella o Gallo? In vantaggio c’è il primo, ma non sarebbe da escludere il turnover. Diverso, invece, il discorso a centrocampo: Gonzalez titolare inamovibile con Hjulmand al suo fianco.

PROBABILI FORMAZIONI

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All.: Nicola

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.