Serie A 2022-2023, Salernitana-Monza: le formazioni ufficiali

All'Arechi è ormai tutto pronto per la sfida fra le squadre di Sousa e Palladino, per il match del 24° turno di campionato.

26-02-2023 14:46

Tutto pronto all’Arechi per il match della domenica alle 15 del 24° turno di Serie A. Salernitana e Monza in campo per un importante scontro per le loro classifiche. Sousa schiera Candreva e Kastanos alle spalle di Piatek. Mentre Palladino punta su Pessina e sulla coppia d’attacco formata da Caprari e Gytkjaer.

Formazioni ufficiali

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. All: Sousa.

Monza (3-4-1-2): Cragno; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Pessina; Caprari, Gytkjaer. All: Palladino.