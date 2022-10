Serie A 2022/2023, Sampdoria-Monza: le formazioni ufficiali

02-10-2022 14:35

Alle 15 Sampdoria e Monza in campo a Marassi per l’ottava giornata di Serie A. Giampaolo sceglie Caputo unica punta con Gabbiadini e Djuricic sugli esterni. Palladino opta invece per Pessina e Caprari a supporto di Mota Carvalho.

Formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Villar; Gabbiadini, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All: Giampaolo.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. All: Palladino.